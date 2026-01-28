América Latina y el Caribe impulsan un plan de ayuda para Haití

Una treintena de países de América Latina y el Caribe acordaron este martes en Panamá impulsar una estrategia de ayuda a Haití, que enfrenta una de las mayores crisis humanitarias por la violencia de las pandillas.

Desde el lunes, representantes de gobiernos como México, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Panamá y Haití, entre otros, delinearon áreas de cooperación de emergencia para evitar el colapso del país caribeño, sumido en una profunda crisis por la violencia de las bandas criminales.

"Es un plan de acción" que incluye asistencia en salud, saneamiento, acceso al agua y educación, entre otros, dijo a la AFP Noemí Espinoza, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), impulsora del encuentro.

La reunión se produjo después de que Naciones Unidas no lograra recaudar ni una cuarta parte de los 908 millones de dólares que había solicitado en febrero de 2025 a gobiernos y organismos internacionales para ayudar a Haití, según la AEC.

"Nos vamos a mover rápido para dar una respuesta humanitaria" enfocada en el desarrollo del país, agregó Espinoza, al comentar que comenzará desde ya la búsqueda de fondos.

La AEC ha advertido que en Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, la violencia de las pandillas afecta al 85% de la capital, Puerto Príncipe, y el 12% de la población está desplazada.

"Sabemos que los fondos algunas veces son difíciles porque hay muchas crisis en el mundo y hay un cansancio" en los donantes, añadió.

Las fuerzas de seguridad de Haití llevan a cabo una operación a gran escala contra las pandillas.

El pasado viernes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, le mostró su apoyo en ese combate al primer ministro haitiano, Alix Fils Aimé.