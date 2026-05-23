Al menos dos heridos, incluido el presunto atacante, en un tiroteo junto a la Casa Blanca

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha desalojado este sábado por la tarde la zona norte de la Casa Blanca después de que se escucharan varios sonidos similares a disparos en las inmediaciones del complejo presidencial, según han informado periodistas presentes en el lugar.

Al menos dos personas, entre ellas un presunto atacante, han resultado heridas, incluido el principal sospechoso de los disparos, según han indicado fuentes policiales a la cadena CBS News.

Las mismas fuentes han señalado que durante el incidente se habrían producido entre 15 y 30 disparos. De acuerdo con dos personas conocedoras de la investigación citadas por la cadena estadounidense, el sospechoso habría abierto fuego contra una caseta de seguridad ocupada por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que respondieron a los disparos.

Como consecuencia del intercambio de fuego, el presunto atacante y un viandante habrían resultado heridos, mientras que ninguno de los agentes del Servicio Secreto sufrió lesiones, según las fuentes consultadas.

Previamente, periodistas de medios como ABC News o NBC News reportaron alrededor de una veintena de “detonaciones” poco después de las 18.00 horas (hora local), aparentemente procedentes del área cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, situado junto a la sede presidencial.

Tras el incidente, agentes del Servicio Secreto han trasladado rápidamente al interior de la Casa Blanca a los miembros de la prensa que se encontraban en el exterior y les han indicado que se dirigieran a la sala de prensa del complejo.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, ha señalado a los medios que la agencia tiene conocimiento de “informes de disparos cerca de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW” y que los agentes están “trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno”.

Por el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que se trate de un tiroteo ni han informado de posibles heridos o detenciones relacionadas con el suceso.

Según había indicado previamente el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la residencia presidencial durante la tarde del sábado.

Posteriormente, la Oficina de Comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos ha confirmado en un escueto comunicado difundido en redes sociales que la agencia está al tanto de los informes de disparos cerca de la calle 17 y la Avenida Pensilvania NW y que continúa trabajando para corroborar la información con el personal desplegado sobre el terreno. Asimismo, ha señalado que se ofrecerán más detalles a medida que haya nueva información disponible.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha informado a través de la red social X de que agentes de la agencia federal se encuentran ya en el lugar de los hechos apoyando al Servicio Secreto en la respuesta al incidente registrado cerca de los terrenos de la Casa Blanca.

“El FBI está en el lugar y apoyando al Servicio Secreto en respuesta a disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca. Actualizaremos al público en cuanto podamos”, ha señalado Patel en su mensaje.