Al menos cuatro muertos en un incendio en el este de Francia

Al menos cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas en un incendio que se desató en una localidad del noreste de Francia, informaron los bomberos este domingo.

Las víctimas de la tragedia, que tuvo lugar en Neuves-Maisons, son un hombre de 59 años, una mujer de 60, una joven de 20 y un adolescente de 16, precisó el cuerpo de socorro.

Los bomberos también informaron de un herido grave de 16 años y otro leve, de 21 años.

El incendio se desató en un edificio de tres plantas de la localidad, de 7.000 habitantes. En total, 70 bomberos fueron movilizados para extinguir las llamas.