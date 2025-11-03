Al menos 20 muertos por potente terremoto en norte de Afganistán

Al menos nueve personas murieron en un terremoto de magnitud 6,3 que azotó el lunes el norte de Afganistán, dos meses después de un mortífero sismo en el este del país, informaron fuentes locales.

El sismo ocurrió alrededor de la 01H00 local (20H30 GMT del domingo) con epicentro en Kholm, en la provincia de Samangan, y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

En las provincias de Balkh y Samangan "alrededor de 320 compatriotas fueron heridos y más de 20 murieron", indicó Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud en un video enviado a periodistas.

Aclaró que se trata de un saldo provisional.

Igualmente, la mezquita azul de Mazar-i-Sharif, una joya arquitectónica del siglo XV con vibrantes azulejos, resultó dañada por el terremoto, observó un periodista de AFP.

Partes de su estructura, en especial uno de sus minaretes, se desprendieron y quedaron esparcidas por los alrededores del conocido templo, uno de los pocos sitios turísticos de Afganistán, según el periodista.

La prensa no fue autorizada inicialmente a captar imágenes de la mezquita.

El Ministerio de Defensa dijo haber despejado y reabierto una carretera que fue bloqueada por deslizamientos de tierra. También indicó que rescató personas que quedaron atrapadas durante la madrugada.

Las deficientes redes de comunicación y falta de infraestructura suelen complicar las respuestas de emergencia en zonas montañosas. Las autoridades suelen tardar horas o días en llegar a los sitios remotos para evaluar los daños.

- País sísmico -

En Mazar-i-Sharif, numerosos habitantes salieron de sus viviendas por temor a que sus casas colapsaran, observó un corresponsal de la AFP.

Las réplicas se sintieron incluso en la capital, Kabul, de acuerdo con reporteros de la AFP en la ciudad.

A finales de agosto, otro terremoto de magnitud 6 afectó las provincias orientales de Kunar, Laghman y Nangarhar, causando la muerte de más de 2.200 personas. Fue el sismo más letal de la historia reciente de Afganistán.

El país es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, situada cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

Desde 1900, el noreste de Afganistán ha registrado 12 terremotos con magnitudes superiores a 7, según Brian Baptie, sismólogo del British Geological Survey.

Afganistán ha enfrentado varios terremotos desde que los talibanes retomaron el poder en 2021, incluido el ocurrido en la región de Herat, fronteriza con Irán, en 2023, que dejó más de 1.500 muertos y destruyó más de 63.000 viviendas.

La ONU y organismos de socorro han advertido que el hambre está aumentando en Afganistán, cuya población sufre una crisis humanitaria agravada por la sequía y el colapso económico.