Al menos 11 personas mueren en el incendio de un hogar de ancianos de Bosnia

Al menos 11 personas murieron y unas 30 resultaron heridas en un incendio la noche del martes en un hogar de ancianos en la localidad de Tuzla, en el noreste de Bosnia, informó la policía.

"Según las últimas informaciones, (...) 11 personas han fallecido y treinta han sido hospitalizadas en el centro hospitalario universitario de Tuzla", indicó un comunicado policial difundido el miércoles.

El balance anterior era de 10 muertos y 20 lesionados.

Entre los heridos hay cinco bomberos y tres policías, añadieron las autoridades.

Se adelanta una investigación para determinar "las causas del incendio", dijo a la prensa el miércoles por la mañana el portavoz de la fiscalía, Admir Arnautovic, quien añadió que "el proceso de identificación de los cadáveres se llevará a cabo a lo largo del día".

El incendio se declaró el martes por la noche en la séptima planta de un edificio del centro de Tuzla, donde residían principalmente personas con movilidad reducida y enfermas. Fue controlado aproximadamente una hora después.

El mandatario en funciones de la presidencia tripartita del país, Zeljko Komsic, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.