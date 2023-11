Acusaciones de sexismo y acoso contra el Ministerio de Defensa británico

El Ministerio de Defensa británico fue acusado por unas sesenta de sus funcionarias de alto rango de haber permitido una cultura "tóxica" y de acoso hacia las mujeres por parte de sus colegas masculinos, informó el viernes The Guardian.

En una carta enviada a sus superiores y a la que ha tenido acceso el diario británico, estas mujeres afirman que su "trabajo diario (en la sede del ministerio) se ve dificultado por comportamientos que serían considerados tóxicos e inapropiados en la vida pública, pero que son tolerados en el organismo de Defensa".

La carta está acompañada de testimonios anónimos de las experiencias de acoso, con afirmaciones de que colegas masculinos lanzaron proposiciones, "manoseado" y "tocado repetidamente" al personal femenino.

"Estamos sometidas a un lenguaje despectivo, somos víctimas de acoso sexual, con miradas intrusivas, comentarios sexuales y frases incesantes sobre nuestra ropa, nuestro aspecto o nuestro perfume", afirman.

Los incidentes son descritos como "un problema actual, no histórico".

Las mujeres añaden que las quejas anteriores sobre este tipo de cuestiones "en general fueron minimizadas en lugar de escuchadas".

El Ministerio de Defensa reaccionó a la publicación de la carta, asegurando que actuará "para resolver las cuestiones profundamente preocupantes planteadas" en el texto.

"Ninguna mujer debería sentirse insegura en el Ministerio de Defensa y este comportamiento no será tolerado", añadió el estamento.

The Association of First Division Civil Servants (FDA), un sindicato de funcionarios públicos de nivel alto y medio, pidió "una investigación inmediata de estas acusaciones".

"Las historias de las experiencias de estas mujeres son profundamente preocupantes. Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto en su lugar de trabajo", reaccionó el sindicato en X (antes Twitter).

El Ministerio de Defensa no es la primera organización pública británica que se enfrenta a este tipo de acusaciones en los últimos años.

La policía y los bomberos de Londres y el Parlamento también fueron acusados de permitir una cultura sexista y actos de acoso moral o sexual contra las mujeres.

En el sector privado, la principal asociación patronal, la CBI, también se vio sacudida este año por acusaciones de agresiones sexuales, incluidas dos violaciones. Su director fue despedido y muchos de sus miembros abandonaron la organización.