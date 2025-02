Abren investigación penal contra la esposa de Netanyahu, anuncia fiscalía israelí

La Fiscalía israelí anunció este domingo la apertura de una investigación penal contra Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una carta enviada a una diputada de la oposición, que la había solicitado.

"Se abrió una investigación penal" por sospechas de delitos, indicó la Fiscalía en su misiva a la diputada.

La Fiscalía no precisó la naturaleza de la investigación abierta contra Sara Netanyahu, que actualmente se encuentra en Estados Unidos.

La legisladora del Partido Demócrata, Naama Lazimi, la acusó de presionar a testigos durante el juicio por corrupción a su esposo; tras la emisión, en diciembre, de un programa televisivo de investigación.

Esta "notificación [...] es importante para el control parlamentario, el sistema judicial y el Estado de derecho", reaccionó Lazimi, una exmilitante del Partido Laborista, en la red social X.

"No me callaré, no me rendiré y no permitiré que se entierre este asunto. Se hará justicia, velaremos por que así sea", agregó.

En el programa de investigación, emitido en la cadena 12, se acusó a la esposa de Netanyahu de intentar intimidar a un testigo en el juicio contra su marido.

En el episodio, se escuchan unas supuestas grabaciones de Sara Netanyahu pidiéndole a la ayudante de su esposo, que falleció después, que acose y haga una campaña negativa en redes sociales contra opositores de su marido, y especialmente contra Hadas Klein, una de las testigos clave en el proceso contra el primer ministro israelí.

En diciembre, el jefe de gobierno compareció por primera vez durante su proceso por corrupción. Tachó de "ridículas" las acusaciones vertidas contra él.

El juicio se abrió en mayo de 2020 pero se vio interrumpido por la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

El primer ministro pidió reiteradamente que se aplazara esa audiencia a causa del conflicto.

Netanyahu es el primer jefe de gobierno israelí en ejercicio que se enfrenta a un proceso penal. Está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza.