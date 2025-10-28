Wall Street cierra en niveles récord por tercera jornada consecutiva

La Bolsa de Nueva York cerró el martes por tercera jornada consecutiva en niveles récord, impulsada por la confianza del mercado en los resultados de los gigantes tecnológicos.

El Dow Jones subió 0,34% a 47.706,37 puntos, el Nasdaq ganó 0,80%, a 23.827,49 puntos y el S&P 500 avanzó un 0,23% a 6.890,88 puntos.

“La dinámica positiva continúa”, resumió Angelo Kourkafas, de Edward Jones, en declaraciones a la AFP.

“Mañana podría ciertamente abrir el camino a un fuerte avance, con la decisión de la Fed sobre las tasas de interés”, dijo Jose Torres, de Interactive Brokers.

Los analistas esperan desde hace varias semanas que la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) reduzca sus tasas en un cuarto de punto tras su reunión del miércoles.

Los inversores también esperan conocer los resultados financieros de varios gigantes del sector tecnológico: Microsoft, Alphabet (Google) y Meta (Facebook, Instagram) el miércoles después del cierre, y luego Apple y Amazon el jueves por la noche.

“Buenos resultados de las grandes empresas tecnológicas, junto con previsiones optimistas en el ámbito de la inteligencia artificial, también ayudarían a los inversores a anticipar desde ahora el crecimiento del próximo año”, señaló Torres.

El analista también destacó un cierto optimismo relacionado con las perspectivas de diálogo comercial entre Washington y Pekín.