Usuarios de la Zona Libre rechazan publicación en medio internacional que empaña la imagen del país

La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón (AUZLC), expresó su preocupación y rechazo ante recientes publicaciones internacionales, “por la falta de objetividad e investigación con los diferentes actores y situaciones de la Zona Libre de Colón que parecieran más orientadas a empañar su imagen y el país”.

La reacción del gremio se da tras la publicación del sitio digital The Guardian, titulada “Falsificación, contrabando, cocaína: ¿cómo el centro comercial de Panamá perdió su brillo?”

A través de un comunicado, el presidente de la AUZLC, Severo Sousa, señaló que “rechazan las publicaciones internacionales, por la falta de objetividad e investigación más profunda con los diferentes actores y situaciones de la Zona Libre de Colón que parecieran más orientadas a empañar su imagen, y por lo tanto a nuestro país”.

“Casi imposible encontrar hoy día un país, ciertamente no los de origen de las publicaciones mencionadas, que no esté afectado en mayor o menor grado por el flagelo de las drogas y lo que implica a cuanto tráfico, lavado de dinero, corrupción, etc. Pero es difícil también encontrar aquellos que están haciéndole frente a este problema, y Panamá lo viene haciendo dentro de sus posibilidades desde hace muchos años”, manifestó Sousa.

Destacó que “la ZLC, hoy día es posiblemente la zona franca con más regulaciones de la región y posiblemente del mundo”.

El gremio mencionó que la lucha contra el narcotráfico en Panamá se hace incluso con la colaboración de otros países. Además, que es un trabajo en conjunto con los distintos sectores de la sociedad con las autoridades.

Por último, el presidente de AUZLC agregó que el gremio ha hecho y seguirá haciendo grandes esfuerzos y cambios necesarios para cumplir con las regulaciones nacionales e internacionales, y brindando la cooperación debida a las autoridades para contrarrestar el flagelo de la droga.