Unos 1.500 buques “atrapados” por el conflicto en el Golfo, según Organización Marítima Internacional

Unos 1.500 buques y sus tripulaciones permanecen “atrapados” en el Golfo debido al bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, informó este jueves en Panamá el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

La guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque el 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó represalias de Teherán en varios países de la región y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta comercial estratégica.

“En este momento tenemos aproximadamente 20.000 tripulantes y unos 1.500 buques atrapados”, dijo Domínguez al inaugurar la Convención Marítima de las Américas.

“Son personas inocentes que realizan su trabajo de forma diaria para el beneficio del resto de los países”, pero “se ven atrapados por situaciones geopolíticas externas a ellos”, añadió en el evento que reúne a ejecutivos de la industria y de organismos internacionales del sector naviero.

Domínguez subrayó que es una cuestión de la mayor relevancia, pues el transporte marítimo moviliza más de 80% de los productos que se consumen en el mundo.

Hasta el estallido del conflicto, por Ormuz pasaba una quinta parte del petróleo y el gas licuado consumidos a nivel mundial. Su cierre ha llevado a un importante aumento en los precios de los hidrocarburos.

La industria marítima “se enfrenta hoy a una enorme presión geopolítica, esta volatilidad es en realidad a la que debemos buscarle soluciones concretas, a través del diálogo y la integración, no a través de guerras”, indicó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en el evento.

“Los costos operativos fluctúan, las rutas se desvían y las disrupciones son la norma”, añadió el mandatario.

El lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una operación naval para escoltar a los buques comerciales bloqueados y forzar la apertura del estrecho, pero la interrumpió horas después, al aducir avances en las negociaciones con Irán.

El portavoz del ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, indicó luego que la propuesta estadounidense está “en estudio” y que Teherán comunicará “sus puntos de vista” a Pakistán, que actúa como mediador.