UDELAS entrega el Doctorado Honoris Causa a Alma Montenegro de Fletcher

La jurista, docente e investigadora Alma Montenegro de Fletcher recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), como reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus aportes al país.

“Hablar de la doctora Alma Montenegro de Fletcher es hablar de formación, análisis, pensamiento crítico e investigación. Es reconocer su autoría y sus aportes pioneros en temas como administración pública, principio de legalidad, derecho de familia y derechos de la mujer, así como en áreas actuales como ética, transparencia, nepotismo y lucha contra la corrupción”, afirmó la rectora, Nicolasa Terreros Barrios, durante el acto oficial por el 28 Aniversario de UDELAS.

La trayectoria de Montenegro de Fletcher en las ciencias sociales y el derecho incluye hitos como ser la primera mujer en ocupar cargos de alta relevancia: Fiscal Superior, Zarina Anticorrupción, Procuradora de la Administración, etc.