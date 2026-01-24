Trump amenaza a Canadá con "aranceles del 100%" en caso de un acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín.

Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y la declarada intención del mandatario de anexionar a Canadá como "el 51º estado" estadounidense.

Durante una visita a Pekín la semana pasada, el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró una "nueva asociación estratégica" con China, que dio como resultado un "acuerdo comercial preliminar pero histórico" para reducir aranceles.

Pero este sábado Trump advirtió de graves consecuencias si ese acuerdo se materializa.

Si Carney "cree que va a convertir a Canadá en un 'puerto de descarga' para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos", advirtió.

Los dos líderes han afilado sus cuchillos retóricos en los últimos días, primero con el discurso de Carney el martes en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), donde obtuvo una ovación de pie por su franca evaluación de una "ruptura" en el orden global liderado por Estados Unidos.

Su comentario fue visto como una referencia a la influencia disruptiva de Trump en los asuntos internacionales, aunque Carney no mencionó al mandatario estadounidense.

Trump respondió a Carney un día después en su propio discurso en Davos. Luego retiró una invitación al primer ministro canadiense para sumarse a su "Consejo de la Paz", el órgano con el que el inquilino de la Casa Blanca busca resolver los conflictos globales.