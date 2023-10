$!Teletrabajo y reducción de jornadas laborales ante cierre

En medio de los cierres de calles en protesta para exigir la derogación del contrato que permite a una compañía canadiense operar en el país una mina de cobre, el sector empresarial ha optado por reducir las jornadas laborales, volver a jornadas de teletrabajo o hasta cerrar por completo sus negocios ante los problemas de movilidad.

En ese sentido, Alicia Jiménez presidenta de La Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (Fedecamaras), manifestó que los negocios “han tenido una reducción involuntaria porque las personas no han podido llegar a sus puestos de trabajos. No todos pueden conectarse vía distancia. Ha habido una situación de inseguridad de los que han podido llegar y después no pueden regresar a sus hogares, por lo tanto, han tomado la decisión de no ir a trabajar y con justa razón”.

Por su parte, Erick Zamora, presidente de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), explicó que “los colaboradores no pueden llegar a sus empleos. No se puede llegar con mercancía a los locales comerciales. Es un golpe muy fuerte”. Esta semana algunos centros comerciales han recortado su horario de operación.

En tanto, Franklin Martínez, presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (UNPYME) explicó que “salones de bellezas, lava autos, restaurantes, fondas, se ha visto en cero los niveles de clientes. Talleres de mecánica, chapistería y otros tipos de actividades de servicio sufren mucho. Nos indican que más del 50% del personal no puede llegar”.

Así, Jorge Tovar presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la provincia de Chiriquí (CAMCHI) dijo que “muchas empresas empezaron a cerrar su actividad económica porque el personal no puede acercarse a los puestos de trabajos”.