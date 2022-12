Subsidio al combustible se mantiene; corregirán fallas

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá (ATTT), Carlos Ordóñez aclaró ayer que el subsidio del combustible se mantiene y que no se ha sacado a ningún beneficiario del sistema.

Las declaraciones de Ordóñez se dan tras las quejas de conductores que reportaron que al acudir a las estaciones de combustible no se les permitía hacer uso del beneficio e inclusive algunos no aparecían en el sistema.

Ante esto agregó que “se tiene un equipo analizando los inconvenientes y se harán las correcciones en el sistema para que las personas sigan recibiendo el subsidio hasta el 15 de enero de 2023”.

El subsidio continua hasta el 15 de enero. Ahora en diciembre hubo más consumo y hemos tenido la problemática que ciertas personas han tenido un límite y es en base a los controles que ponemos por seguridad para el que el consumo sea justo y razonable”, manifestó el director de la ATTT en entrevista a RPC Radio.

Ordóñez reiteró que “no hay topes, sino controles, existen cálculos del consumo de cada vehículo por mes, por lo que tenemos un equipo analizando que es lo qué ha pasado. Lo vamos a estudiar y daremos una solución entre la tarde de hoy y mañana temprano para que las personas sigan contado con el beneficio”.

Sobre los casos de personas que denunciaron que ya no aparecen el sistemas. Ordóñez manifestó que “el tema que los hayan sacado de la lista no puede ser, no es una orden que se haya dado”. Actualmente el subsidio al combustible mantiene el precio del galón en B/.3.25 para la gasolina de 91 y 95 octanos, así como el diésel bajo en azufre.