Discrepancias entre el Gobierno y Minera Panamá impide acuerdos

Siguen dispuestos a un pacto

La empresa First Quantum Minerals Ltd., subsidiaria de Minera Panamá, afirmó ayer que “la Empresa sigue dispuesta a llegar a un acuerdo que sea justo y equitativo para ambas partes”. En un comunicado señalaron que “First Quantum y Minera Panamá están preparados para acordar, e incluso superar, los objetivos que el Gobierno delineó en enero de 2022 relacionados con los ingresos, la protección ambiental y las normas laborales. Esto incluye un mínimo de $375 millones por año en ingresos del Gobierno, compuestos por impuestos corporativos, incluyendo impuesto sobre la renta y una regalía mineral basada en ganancias del 12 al 16 por ciento, con protecciones a la baja alineadas con la posición del Gobierno”. Explicaron que esta estructura de pago mínimo es un beneficio para el Gobierno que First Quantum cree que es único y sin precedentes en la industria minera. Bajo la nueva propuesta, la regalía será tasada por ganancias, el gobierno recibiría ingresos que son varias veces más altos que los establecidos en el contrato existente y en el actual Código de Minero de Panamá. Las tasas de regalías propuestas estarían entre las más altas, si no la más alta, pagadas por una empresa minera de cobre en las Américas”.