Sector industrial panameño creció 4.4% en 2022

El sector industrial panameño creció en el último año 4.4% y el 2023 se perfila con optimismo, pues se prevé que el crecimiento económico retorne a niveles previos a la pandemia, entre 4% y 5%, explicó Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), en la presentación del informe anual sobre las perspectivas económicas del país y del sector industrial.

El peso específico del sector es más determinante cuando se analiza su impacto en la generación de empleos de calidad y nivel de remuneración, ya que el número de ocupados en la industria al 2022 superó los 140 mil empleos, permeando a toda la estructura laboral y representando cerca del 8% de la población ocupada total.

Por otro lado, el salario en valor nominal de la industria incrementó 3.6% en 2022, superando al resto de los sectores económicos.

El presidente del SIP, Luis Frauca destacó de los resultados del análisis que la tasa de desempleo, si bien se ha reducido paulatinamente, todavía supera las cifras precrisis, y los niveles de participación laboral aún no se recuperan, mientras que se ha acentuado la informalidad.

“Este análisis independiente demuestra que en Panamá el sector industrial está jugando un papel decisivo en la generación de empleos, que son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida”, dijo Frauca.

“Sí hemos crecido, hemos reducido el desempleo en el sector industrial, pero es muy importante que las políticas de estado y los proyectos de inversión del sector privado y del estado puedan generar que el sector construcción se reactive. Si más no recuerdo, en los mejores tiempos de la construcción, creo en 2019-2018 había aproximadamente más de 170 mil empleos en la construcción. Empleos que todos sabemos son muy bien pagados y se notaba en el movimiento y consumo interno. Esto para nosotros, el país es vital”, afirmó Frauca.

Agregó que “el PIB de la industria manufacturera ha tenido un crecimiento anual de alrededor de 3,%, eso es bueno, no es suficiente. Hemos visto ese crecimiento pero hace falta un poco más para llegar a los niveles que teníamos en 2019”.

El empresario resaltó la importancia de fortalecer el sistema educativo. “Ha sido una preocupación de la industria, es como la educación, a nivel no solo privado sino sobre todo público está impactando a la industria, en general al sector privado, pero está impactando a la industria en términos de que no se están consiguiendo las posiciones y la preparación no solo a nivel de bachillerato sino también a nivel universitario”.

Respecto a los niveles de informalidad, el industrial indicó que “no estamos haciendo nada para revertirlo, la informalidad aunado a como está el nivel de nuestra educación se puede incrementar si no hacemos algo ahora”.

Añadió que “el gobierno tiene que crear las condiciones para que el sector privado tenga la capacidad de hacer inversiones en infraestructuras y nos vemos hasta cierto punto a gatas a la hora de la permisología, tramitología. Hay un Estado que está siendo un poco lento a la hora de las resoluciones”.