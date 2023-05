ml | Samsung Electronics (SEM), LG Electronics (SEM), Kumho Tire (SEM), Hyundai Motors (SEM), Hyosung Corporation (SEM) y HS AD Inc. (SEM) están entre las principales empresas coreanas en el país, según MICI. También están en el mercado Hyundai Heavy Industries, Korea Exchange Bank Ltd., Kia Motors, Autos Hyundai, Hyundai Trucks Daewoo Electronics, entre otros.

ml | La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá está a cargo del Consorcio Coreano HPH Joint Venture. Este consorcio está integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd.,Posco Engineering & Construction Co. y Hyundai Engineering Co. Ltd. El Consorcio HPH cuenta con una amplia experiencia en numerosos megaproyectos de infraestructura tales como: ferrocarril, autopistas, puentes de gran luz, entre otros.