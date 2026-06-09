$!Se construyen más de 5,500 viviendas nuevas a nivel nacional

En el país se construyen alrededor de 5,500 mil proyectos inmobiliarios, explicaron líderes del sector. De este total, más de 4,000 corresponden a la construcción de casas y unos 1,200 a apartamentos. Los rangos de precios de estos proyectos van desde los $40,000 y superan los $500,000.

Según datos del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), para este año se proyecta el desarrollo de 5,530 soluciones habitacionales a nivel nacional, entre ellas 4,283 viviendas y 1,247 apartamentos.

Fernando Arias, presidente de la Asociación de Promotores de Chiriquí (APROCHI) indicó que “actualmente no se están vendiendo casas al ritmo que se tenía previsto, por lo que el sector requiere mejoras en las condiciones de financiamiento y volver a exonerar del pago del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para que se reactive el sector”.

En tanto, Aldo Stagnaro, expresidente de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), afirmó que “en el país debe haber seguridad jurídica para quienes firman los permisos de construcción, a fin de brindar confianza al inversionista y agilizar los tiempos, lo que permitiría ofrecer precios más accesibles a las personas que quieren obtener una vivienda”.

Ángel Pérez, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Capítulo de Azuero, señaló que “el sector inmobiliario y de construcción requieren crear un incentivo para el abono inicial al acreedor hipotecario de casas de interés social y eliminar el impuesto del ITBI”. Pérez añadió que “si se corrigen estos puntos, la construcción podría aumentar entre un 25% en los próximos años, aunque todavía existe inventario por vender debido al alza de las tasas de interés”.

Por su parte, Pedro Detresno, de Pedros Bienes Raíces, comentó que “el mercado atraviesa una recesión, reflejada en la caída de la construcción, los alquileres y las ventas”.

Detresno añadió que “los cambios en la ley de interés preferencial, el endurecimiento de las políticas crediticias de los bancos y la reactivación del ITBI, factores que dificultan la reactivación del sector”.