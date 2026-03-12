Proveedores de la mina reiteran impacto de la actividad en comunidades y la economía

El cierre de la mina de cobre en el año 2023 ha tenido un impacto negativo en la economía local y en la vida de muchas personas que dependían directamente de esta actividad, según explicó Ángela Buendía, gerente y fundadora de la empresa Mundo Seguro Panamá, dedicada a la gestión y prevención de riesgos.

Buendía, quien hizo un llamado urgente a tomar una decisión sobre el futuro de la mina, relató que desde finales de 2018 trabajaba con Minera Panamá, primero como subcontratista y luego como contratista directa, “en temas de formación en comunidades y formación de capacidades de respuesta a emergencias del personal de la empresa”.

“El cierre de la mina nos afectó muchísimo”, dijo Buendía. “Cuando yo incursionaba en las comunidades, conmigo iba un equipo de aproximadamente 16 a 18 personas a las cuales se les daba trabajo por un tiempo determinado, y eso ayudaba mucho en la economía de las comunidades”, aseguró.

La compañía, que contrataba personas de diferentes partes del país, incluyendo Coclecito, Penonomé y Chiriquí, había recibido órdenes de compra para fortalecer capacitaciones y formación en comunidades y miembros de la empresa. Sin embargo, todo se vino abajo con el cese de la actividad.

“Nuestra principal fuente de ingresos era Minera Panamá”, explicó Buendía. “El cierre nos afectó no solo económicamente, sino también emocionalmente, ya que sentíamos impotencia al ver que nuestras comunidades dejaban de recibir el conocimiento que les dábamos cada año y que salvaba vidas”, afirmó. La empresa no solo se vio afectada en su economía, sino también en su misión de enseñar y capacitar a las comunidades. “Cuando alguien me llama y me dice que gracias a lo que les enseñé, salvaron la vida de un familiar, eso no tiene precio”, señaló.

El cierre de la mina ha tenido un impacto en cadena, afectando no solo a los proveedores, sino también a los negocios y comunidades aledañas. “Es un tema que no solo nos afectó a los que brindábamos un servicio, sino a los que en la empresa lo recibían y a todos aquellos negocios alrededor que se beneficiaban”, concluyó Buendía.

Buendía también agradeció a Miguel Jaén, gerente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, quién le brindó la oportunidad de trabajar de cerca con la mina y confiar en su potencial.