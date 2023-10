Panamá sale de la lista gris del GAFI.

En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, informaron en un comunicado de la Presidencia de la República.

En la nota destacaron que este anuncio se dio durante la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia, en la que se determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo e implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido al país dar un paso importante frente a la transparencia internacional. “La decisión fue apoyada por países de la región Latinoamericana, Asia y la Unión Europea, así como organismos internacionales y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del cual Panamá forma parte desde el año 2010”, resaltaron.

De Presidencia manifestaron que el trabajo realizado en esta situación, “heredada, inicia en junio de 2019, cuando Panamá mantenía 15 acciones identificadas como no cumplidas. Posterior a diversas reuniones técnicas con el grupo de evaluadores expertos del GAFI, en junio de 2023, las acciones fueron consideradas como largamente completadas”.

Beneficios obtenidos

Según el Gobierno, la exclusión de Panamá de la lista gris del GAFI tendrá un impacto positivo en múltiples aspectos de la economía panameña y la comunidad financiera internacional:

1. Mejora la imagen internacional: Con la exclusión de Panamá de la lista gris, se fortalece la imagen del país a nivel internacional, y su compromiso frente a la transparencia no solo nacional sino también internacional, lo que facilitará las relaciones económicas y financieras internacionales.

2. Aumento de la inversión extranjera y generación de empleos: con el reconocimiento de los avances en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo implementados por el país, se espera que la inversión extranjera aumente, lo que impulsará el turismo, el comercio y la creación de nuevos y más empleos, así como oportunidades en el país.

3. Líneas de crédito más accesibles: Abaratamiento y ampliación de líneas de crédito, lo que beneficiará a individuos y empresas que buscan financiamiento.

4. Corresponsalías bancarias y relaciones internacionales mejoradas: Llevará a una mejora significativa en las relaciones entre los bancos locales de Panamá y sus corresponsales internacionales. Se fortalecerán los enlaces básicos necesarios para las operaciones financieras.

5. Menor presión en el sistema financiero: Con la eliminación de la presión asociada a las revisiones especiales, el sistema financiero de Panamá puede operar de manera más efectiva y con mayor confianza.

6. Beneficios para la industria de seguros y valores: La eliminación de Panamá de la lista gris atraerá a los principales reaseguradores del mundo, que podrán establecerse en Panamá y atender el mercado latinoamericano.

“La retirada de Panamá de la lista gris del GAFI representa un hito crucial en el desarrollo económico del país. Panamá no solo ha demostrado su compromiso frente a la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sino que se mantiene en el desarrollo oportuno y efectivo de acciones que le permite mantener una posición equitativa y competitiva en la comunidad financiera internacional. Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional de Panamá en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, junto con las autoridades panameñas, el sector privado y la comunidad internacional”, afirmaron.

Acciones desarrolladas

El cumplimiento de estas acciones incluyó la actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgos, relativo al Financiamiento del Terrorismo (FT), el cual ha sido aprobado y difundido, cubriendo las amenazas relevantes, vulnerabilidades y medidas de mitigación de FT del país; incremento de personal, tanto en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como en el Ministerio Público encargado de los análisis e investigaciones de financiamiento del terrorismo; desarrollo de guías sobre los riesgos identificados y los posibles mitigadores para el sector no financiero; incremento en el desarrollo de supervisiones en base al riesgo, que incluyen análisis de FT como parte de las supervisiones; adopción de un plan de supervisión basado en riesgo para sujetos obligados no financieros (SONF), demostrando un progreso significativo en la implementación del mismo; la culminación e implementación del manual de supervisión de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), entre otros aspectos.

Además, modificaron la norma de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), incrementando las sanciones por incumplimiento hasta 5 millones de balboas (Ley 254 de 2021), contemplando los factores de proporcionalidad y disuasividad en la aplicación de sanciones, así como elementos relativos a atender la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño y el tamaño del sujeto; imposición de sanciones por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Superintendencia de Seguros y Reaseguros (SSR), Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y SSNF, dado incumplimientos en materia de prevención AML/CFT.

También, se adoptó el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF), por medio de la Ley 129 de 2020, el cual cuenta actualmente con un avance del 82% de población de información e igualmente se implementa la verificación de la información correspondiente. Así mismo, el país emitió la Guía de Beneficiario Final, con el fin de fortalecer el conocimiento y sensibilización de los sujetos obligados para mejorar la identificación y transparencia de beneficiarios finales; y se reforzó el acuerdo de abogados, robusteciendo la capacidad de supervisión de la SSNF.

Adicionalmente, aumentaron significativamente las Asistencias Técnicas por parte de la UAF; y se demostró que el país puede proporcionar información a través de solicitudes internacionales relacionadas con delitos fiscales que involucran sumas menores de 300 mil balboas, evidenciando que el umbral para la evasión fiscal interna, no impacta negativamente la capacidad de la República de Panamá para cooperar.

Por otro lado, se adoptó la “Guía para la investigación de Delito Fiscal en Panamá”; se aumentó el número de investigaciones de blanqueo de capitales relacionadas con delitos precedentes distintos al narcotráfico, incluyendo los delitos precedentes extranjeros; y se desarrolló de una Guía para la investigación de fraude fiscal.

En conjunto con estas acciones, las autoridades promulgaron, desde el 2019, las siguientes leyes en tema AML/CFT: 70, 116 y 123 de 2019; 124 y 129 de 2020; y 254 de 2021. Además, la emisión y publicación de los Decretos Ejecutivos promulgados de 2019 a la fecha: 905 de 2019, 721 de 2020 y 13,15 y 35 de 2022.

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá Héctor Alexander; la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del MEF, coordinadora nacional AML/CFT de Panamá y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) Isabel Vecchio Arófulo representaron al país ante el GAFI, junto con representantes de otras instituciones panameñas que forman parte de la CNBC, quienes participaron en esta histórica reunión plenaria.