El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo ante la Asamblea General de la ONU que “Panamá no es un paraíso fiscal, ni nada parecido, como sí lo son las otras jurisdicciones a fines a muchos países promotores de estas listas que son analizados y se miden con otras reglas diferentes a las que miden a mi país”.

El mandatario calificó de “injustas” las listas discriminatorias “en las que ha sido incluido nuestro país. Listas que nos ponen junto a tiranías que han cometido las peores atrocidades, con países que no abren sus puertas al mundo, no respetan la democracia o que fomentan el terrorismo”. Mulino señaló: “no aceptamos ser parte de estas listas elaboradas por intereses particulares de naciones que no logran ser competitivas ni atractivas para sus conciudadanos”.

El presidente aseguró que se han “implementado reformas significativas” en el sistema financiero y legal a través de los últimos años “para cumplir con estándares internacionales de transparencia, prevención de lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado, pero eso no ha sido suficiente”.

En su discurso, afirmó que “nuestra acción ha mostrado disposición para colaborar con organismos internacionales y hemos firmado muchos tratados de intercambio de información fiscal con muchos países, tampoco ha sido suficiente. Como consecuencia las recetas impuestas bajo la falsa promesa de descalificarnos han sido catastróficas para nuestra economía y aun así no logramos librarnos de esos temerarios señalamientos”.

Mulino aseguró que se ha tomado “la firme decisión de no permitir que las empresas de los países que avalan y acompañan esas listas participen en licitaciones internacionales y tampoco contarán con nuestro voto en organismos internacionales al tiempo que nos señalan han gozado de muchas facilidades y ninguna medida restrictiva”.