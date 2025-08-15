Nestlé comprará la leche a los productores nacionales, anunció Mulino

Este viernes, 15 de agosto, el presidente José Raúl Mulino anunció que la empresa Nestlé comprará la leche grado C, a los productores locales.

La semana pasada la compañía informó de la suspensión de la compra de leche a 320 productores de las provincias de Azuero y Chiriquí.

“La Nestlé va a comprar la leche, el ministro Julio Moltó está desde temprano reunido con ellos, y me avisó que ellos harán lo propio para comprar la leche”, manifestó el mandatario.

Mulino expresó que, “no les agradezco, pero le reconozco a la Nestlé este esfuerzo”.