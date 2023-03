$!Mitradel rechaza suspensión de contratos en Minera Panamá

Tras la solicitud de Minera Panamá de iniciar el proceso para suspender los contratos a 4,051 trabajadores, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral rechazó esta medida alegando que los sindicatos presentaron sendos pliegos de peticiones que todavía se encuentran en trámite.

De la institución explicaron que la compañía minera buscaba empezar la suspensión basándose en el artículo 199, numeral 8 del Código de Trabajo, el cual se refiere a caso fortuito o fuerza mayor, “cuya justificación se centra en la suspensión de actividades del Puerto de Punta Rincón, por parte de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas y Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá”.

“Reiteramos que el artículo 441 del Código de Trabajo indica que, durante la tramitación y negociación de los pliegos de peticiones, todos los despidos y/o suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo, deberán tener autorización judicial previa, mientras no se concluya la tramitación de dichos pliegos”, afirmaron en un comunicado, en el que también expresan que seguirán en permanente comunicación con todos los colaboradores.

Movilización

Michael Camacho, dirigente sindical de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (UTRAMIPA), dijo que hoy realizarán una marcha hacia la sede de la AMP, en Albrook, a partir de las 11:00 a.m. “Vamos a la marcha a exigir que se esclarezca por qué no se llega a un acuerdo y que la Autoridad Marítima diga qué está pasando y por qué no se abre el muelle de Punta Rincón”, agregó.