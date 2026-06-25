Ministro del MOP y alcalde Mizrachi recorren obras del Cuarto Puente sobre el Canal

Durante un recorrido por los frentes de trabajo del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y el alcalde capitalino Mayer Mizrachi verificaron los avances de esta megaobra que conectará la capital con el interior del país, informó el MOP.

Andrade explicó que la construcción del Cuarto Puente registra un 37% de avance y mantiene como meta su entrega en diciembre de 2028.

La visita incluyó el antiguo relleno marino Figali, en la calzada de Amador, donde operan los patios de prefabricación industrial destinados a la producción de dovelas (piezas de concreto que forman parte de la estructura del viaducto); allí, Mizrachi y Andrade conversaron con ingenieros y operarios sobre los aspectos técnicos y el desarrollo de la construcción.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Torre Principal Este (M3), ubicada en La Boca, corregimiento de Ancón, la cual alcanza actualmente 18 metros de altura y llegará a 186 metros en su fase final. Esta estructura en forma de “H” sostendrá el tramo atirantado principal del puente, de 965 metros de longitud.

La jornada continuó en el área de perfilado del cerro Sosa, desde donde se observan las columnas que sostendrán el viaducto del Este y su conexión con el intercambiador de Albrook.

La obra genera actualmente unos 2,000 empleos directos y se estima que en los próximos seis meses esta cifra aumente a 3,000 trabajadores, distribuidos entre la edificación del puente y la habilitación de sus accesos.