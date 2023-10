Ministro de Gobierno: “Podríamos caer en una quiebra técnica”

El ministro de Gobierno Roger Tejada alertó que en caso de romper el contrato Ley 406, con la empresa Minera Panamá, el Estado podría caer en una quiebra técnica si se llega al punto de ser partícipe de un arbitraje internacional.

“El desenlace va a ser letal para las finanzas del Estado. Podríamos caer en una quiebra técnica, el país pudiese entrar en una quiebra económica”, declaró Tejada en una entrevista para TVN Noticias.

“Yo estoy muy preocupado, no como ministro de Gobierno, estoy preocupado como panameño sobre el futuro, por lo que va a venir”, agregó.

Tejada afirmó que de llegar a arbitraje, el Estado tendría que pagar más de 40 mil millones de dólares. “Son muchas demandas de arbitraje. Son fondos y riquezas que se tienen en este momento, dividendos, impuestos, ocupaciones, posiciones laborales, fuentes de empleo en Coclé”, dijo.

Por lo que argumentó que está “muy preocupado con lo que va a originarse”.

El ministro fue enfático al afirmar que desde la administración actual no se generó una nueva “concesión, no es un nuevo contrato, no es una nueva relación jurídica entre el Estado y esta empresa. Es una concesión que tiene más de 20 años de existencia”.