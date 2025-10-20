Panamá es el único país fuera de Sudamérica aceptado como asociado. En la lista de estados que están autorizados a participar en las reuniones del MERCOSUR que traten temas de interés común, se encuentran Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Mientras que, con Guyana y Surinam, como asociados, se mantienen en integración económica.Una nación asociada al MERCOSUR es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). No tiene los mismos derechos y deberes que un Estado Parte. Los asociados pueden tener acuerdos de libre comercio y pueden participar en ciertas negociaciones, pero no gozan de libre circulación de personas ni de la adopción de un arancel externo común, que son prerrogativas exclusivas de los Estados Miembros.