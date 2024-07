El presidente José Raúl Mulino pidió la solidaridad y apoyo de los países que integran el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) en su lucha por salir de las listas fiscales discriminatorias que han afectado el centro financiero de Panamá bajo argumentos falsos.

“Pelearé porque se haga justicia con Panamá. Es impensable que para una cosa seamos buenos para la comunidad internacional y para otras no. No hace sentido y no lo voy a tolerar”, dijo Mulino haciendo referencia a que Panamá está pronto a ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos y a la vez está en listas discriminatorias donde ponen al país a la parte de Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina, entre otros.

En la plenaria de jefes de Estados del MERCOSUR, Mulino dijo que “Panamá volverá a ser respetado en la comunidad internacional”. Indicó que son falsos los señalamientos que se hacen en estas listas discriminatorias de que en Panamá no se pagan impuestos. “Nos han trastocado el sistema financiero con un exceso de restricciones bancarias que hay que volverlas a despejar. Aún así, pongo esta plataforma a disposición del MERCOSUR”, destacó Mulino.

El presidente también aceptó la propuesta de iniciar un proceso de integración al Mercado Común del Sur (MECOSUR), tras participar de la reunión de jefes de Estado de este bloque.