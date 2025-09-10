$!MEF realiza octava subasta de Letras del Tesoro y paga obligaciones de intereses preferenciales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó sobre la realización de la octava Subasta de Letras del Tesoro de 2025, que coincidió con el pago de obligaciones de Intereses Preferenciales del 2024 por un monto acumulado de USD164 millones.

Según el reporte oficial, “la convocatoria indicativa de USD 50 millones generó demanda del mercado por USD 330.5 millones (≈ 6.6 veces la indicación inicial), reflejando el apetito y confianza de los inversionistas en la solidez macroeconómica del país y en la disciplina fiscal del Gobierno”.

En la primera vuelta, bajo el mecanismo del Programa de Creadores de Mercado a través de LATINEX, se ofrecieron Letras del Tesoro con vencimiento en septiembre de 2026. El MEF detalló que se recibieron “58 ofertas competitivas por USD 156.2 millones y 30 ofertas no competitivas por USD 174.3 millones”. La adjudicación se distribuyó en “USD 70.0 millones en competitivas y USD 174.3 millones en no competitivas, con un precio promedio ponderado de 95.04% y un rendimiento promedio ponderado de 5.165%, 20 puntos básicos por debajo de la subasta de agosto”.

En la segunda vuelta, los tres Creadores de Mercado ejercieron la opción de compra adicional: “adquirieron hasta 25% adicional de lo adjudicado en la Primera Vuelta al precio promedio ponderado, por USD 19.8 millones”, indicó el MEF.

En cuanto al pago de Intereses Preferenciales Hipotecarios, la institución destacó que “a través del Puesto de Bolsa del Banco Nacional de Panamá, se colocaron Letras del Tesoro por USD 44.5 millones, distribuidos entre los bancos que financian hogares a través de Intereses Preferenciales Hipotecarios”.

Finalmente, el informe resaltó que “estas Letras del Tesoro son de la misma serie que las subastadas, por lo que los bancos contarán con instrumentos líquidos que se negocian activamente en el mercado de capitales local”.