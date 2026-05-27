MEF inicia consultas presupuestarias 2027

ML | Un total de 96 instituciones públicas, incluidos los consejos provinciales, participarán hasta el 5 de mayo en las consultas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la vigencia fiscal 2027.

El proceso se realiza en cumplimiento del artículo 269 de la Constitución Política de Panamá y busca sustentar las necesidades, programas y proyectos de las entidades públicas.

Durante la primera jornada comparecerán entidades como la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Pasaportes, la Autoridad de Aseo y la Autoridad de Aeronáutica Civil, entre otras, para sustentar sus programas y proyectos.