MEF avanza en el pago de primas adeudadas a exfuncionarios desde el 2014

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ha logrado avances significativos en el pago de primas adeudadas a exfuncionarios de la institución, correspondientes al período comprendido entre 2014 y la actualidad, según dio a conocer la directora nacional con funciones de jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos, Liz Marie Luciani.

En ese sentido, la funcionaria explicó en un comunicado que, bajo la instrucción directa del ministro Felipe Chapman, se priorizó la cancelación de estos recursos que, por ley, pertenecen a las personas que brindaron sus servicios al Estado desde el MEF. Al respecto, detalló que al inicio de la actual administración se identificaron aproximadamente 3,400 primas pendientes de pago, equivalentes a un monto total de 7.1 millones de dólares.

Según la entidad, actualmente, el proceso se encuentra “100 % encaminado”, ya que el 100 % de las primas ha sido evaluado y calculado. Asimismo, precisaron que un 87 % de estas ya ha sido cancelado mediante la entrega de cheques, lo que representa un desembolso de 6 millones 173 mil 934 dólares. No obstante, el 13 % restante, correspondiente a 456 primas, se mantiene en trámite administrativo y en recorrido de firmas, con un monto pendiente de 911 mil 728 dólares, las cuales deberán ser canceladas, a más tardar, a mediados de año.

Por otra parte, Luciani destacó que “el equipo de trabajo ha redoblado esfuerzos, laborando incluso en horarios nocturnos y fines de semana, con el objetivo de agilizar la entrega de los cheques pendientes”. De igual forma, “como parte de las medidas de transparencia, el MEF utiliza sus redes sociales y su página web para anunciar, mediante números de cédula y respetando la protección de datos personales, los cheques que ya están disponibles para retiro. Cabe señalar que estos listados se actualizan diariamente conforme se reciben los documentos provenientes de la Contraloría General de la República”.

Asimismo, la directora recalcó que “este avance ha sido posible gracias a una adecuada planificación y al trabajo coordinado del equipo institucional. Paralelamente, señaló que el MEF ha continuado cumpliendo con el pago de las primas actuales, con el fin de mantenerse al día y evitar nuevos atrasos”.