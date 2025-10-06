Lula pide a Trump eliminar aranceles punitivos a Brasil en primera llamada telefónica

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, urgió a su par estadounidense, Donald Trump, a eliminar los aranceles punitivos contra la principal potencia latinoamericana durante la primera llamada telefónica entre ambos desde que el multimillonario volviera a la Casa Blanca.

Después de meses de confrontación, Trump llamó a Lula y conversaron durante 30 minutos en un "tono amistoso", indicó la presidencia brasileña en un comunicado.

Lula pidió "la eliminación de los aranceles a los productos brasileños y las medidas restrictivas contra autoridades brasileñas".

Una parte importante de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos son objeto desde el 6 de agosto de un arancel de 50%, en represalia a una supuesta "caza de brujas" contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

Según la presidencia brasileña, Lula y Trump acordaron reunirse personalmente "en breve". El mandatario brasileño sugirió la posibilidad de una cita al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Malasia, este mes.

El mandatario brasileño también se dijo "dispuesto a viajar a Estados Unidos" para un encuentro.

También reiteró su invitación a Trump a la COP30, la conferencia climática de la ONU, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña.

"Los dos presidentes intercambiaron teléfonos para establecer una vía de comunicación directa", indicó la nota de Brasilia, que subrayó que los ministros de Exteriores, Finanzas y el vicepresidente de Lula participaron en la llamada.

Por su parte, el presidente Trump designó al secretario de Estado de Estado, Marco Rubio, para seguir las negociaciones con esos tres integrantes del gobierno del país suramericano.

"Fue una reunión extremadamente positiva y creo que va a traer próximos pasos importantes", declaró a periodistas el vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

- "Química" -

Es la primera vez que Lula y Trump conversan tras el regreso al poder del republicano en enero, y especialmente luego de la crisis diplomática y comercial desatada por la imposición de aranceles a los productos brasileños.

"Queremos negociar (...) y no hay nadie para conversar" al otro lado del teléfono, se había quejado Lula en agosto.

Un primer acercamiento se dio hace dos semanas, cuando Trump evocó una "excelente química" entre ambos durante un cruce al margen de la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, Estados Unidos mantuvo en las últimas semanas la presión sobre Brasil. Además de los aranceles, Washington impuso sanciones consulares y financieras a altos funcionarios, en especial al juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

Las medidas restrictivas no impidieron que la corte suprema condenara el mes pasado al expresidente (2019-2022) a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Al día siguiente de su fugaz encuentro con Trump, Lula expresó optimismo de resolver la crisis bilateral.

"Cuando nos reunamos, creo que todo se resolverá, y que Brasil y Estados Unidos volverán a vivir en armonía", declaró en rueda de prensa en la ONU.

Según el izquierdista Lula, que en otras ocasiones ha llamado "emperador" a Trump, el líder estadounidense tiene "informaciones equivocadas" sobre Brasil.

Los aranceles punitivos de 50% que impuso Estados Unidos golpean fuertemente productos de los que Brasil es el primer productor y exportador mundial, como el café o la carne.

La administración Lula quiere sumar productos a la lista de exenciones, como es el caso del jugo de naranja y los aviones.

"El gobierno brasileño ha tenido dificultades para encontrar canales de diálogo con la administración estadounidense", dijo a la AFP un diplomático europeo bajo condición de anonimato.

"Más que los diplomáticos, fueron grandes empresas brasileñas como Embraer (el tercer mayor fabricante de aeronaves del mundo) y JBS (el mayor productor mundial de carne) las que presionaron a las autoridades estadounidenses para que cambiaran su postura hacia Brasil", añadió.