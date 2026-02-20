Lula busca cerrar un acuerdo con India sobre minerales críticos y tierras raras

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, intentará cerrar un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras con India durante un encuentro con el primer ministro Narendra Modi el sábado.

El gigante sudamericano posee las segundas reservas mundiales de esos materiales, necesarios para la fabricación de productos tan diversos como vehículos eléctricos, paneles solares, celulares inteligentes, motores de avión y misiles guiados.

Por su parte, China prácticamente monopoliza el procesamiento de tierras raras. Como Brasil, el gigante asiático también libra un pulso arancelario con la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Pero India desea reducir su dependencia de China y ha desarrollado su producción nacional y sus actividades de reciclaje, al tiempo que ha intentado diversificar su cartera de proveedores de minerales críticos.

Según fuentes oficiales, Lula prevé firmar un memorando sobre esos minerales durante las reuniones que mantendrá con Modi en India, un país con quien Brasil está reforzando las relaciones comerciales.

El presidente brasileño llegó a Nueva Delhi el miércoles acompañado de una docena de ministros y de una importante comitiva empresarial, incluyendo a varios directores generales de compañías brasileñas.

Rishabh Jain, experto en el gabinete Council on Energy, Environment and Water (CEE), radicado en Nueva Delhi, destacó que la cooperación entre India y Brasil en el ámbito de los minerales críticos sigue a otros acuerdos alcanzados con Estados Unidos, Francia y la UE sobre las cadenas de suministro.

Según dijo Jain a la AFP, si bien esos acuerdos han contribuido a mejorar el acceso a tecnologías punteras, la financiación y el tratamiento de la alta tecnología, “las alianzas con los países del Sur son esenciales para garantizar un acceso diversificado y concreto a los recursos y moldear las nuevas reglas del comercio mundial”.

Con cerca de 1.500 millones de habitantes, India es el país más poblado del mundo y el décimo mercado para las exportaciones brasileñas.

Se espera que los intercambios bilaterales superen los 15.000 millones de dólares en 2025.

Además, Brasil es el principal socio comercial que tiene India en América Latina. El año pasado, ambos países se fijaron como objetivo que las transacciones comerciales bilaterales alcancen los 20.000 millones de dólares para 2030.

Modi y Lula también abordarán las dificultades económicas mundiales y las tensiones en los sistemas comerciales multilaterales provocadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus países en 2025, que los incitaron a impulsar una mayor cooperación.

Washington levantó no obstante este mes un arancel adicional del 25% a productos indios, a cambio de que Nueva Delhi deje de comprar petróleo ruso y en cambio compre productos energéticos estadounidenses.

“Lula y Modi tendrán ocasión de intercambiar puntos de vista sobre la situación mundial y, en particular, sobre los desafíos que atraviesa el multilateralismo y el comercio internacional”, dijo la diplomática brasileña Susan Kleebank, secretaria de Estado para Asia y el Pacífico.

Entre las principales exportaciones de Brasil a India se cuentan el azúcar, el petróleo, los aceites vegetales, el algodón y el hierro.

La demanda del mineral de hierro ha aumentado por el rápido desarrollo de las infraestructuras y por el crecimiento industrial de India, que podría convertirse en la cuarta economía mundial.

Las empresas brasileñas también se están desarrollando en India. El grupo Adani y Embraer firmaron un acuerdo de fabricación de helicópteros en enero.

El jueves, Lula intervino en la cumbre sobre inteligencia artificial AI Impact en Nueva Delhi, y reclamó que se establezca un programa de gobernanza mundial multilateral e inclusivo para la IA.

Después de India, el presidente brasileño viajará a Corea del Sur, donde se reunirá con el presidente Lee Jae-myung y participará en un foro de negocios Brasil-Corea del Sur.