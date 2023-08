Los imponentes Geishas y Varietales del “The Best of Panama” están listos para la subasta

Un total de 50 lotes del mejor café del mundo, cultivado en Panamá, de las variedades geishas y varietales estarán en la puja y repuja, este próximo martes 29 de agosto, cuando se abra la subasta electrónica a las 6:00 pm hora de Panamá, con aquellos cafés de especialidad que alcanzaron los mayores puntajes en la 27 Edición de la competencia “The Best of Panama”, que representan 1,200 kilogramos (2,640 libras) de café oro.

Son 18 lotes de cafés de la variedad geisha con proceso natural y 18 lotes de café geisha en proceso lavado, que entrarán con un precio base de 100 dólares por kilogramo (45.36 dólares por libra), y 14 lotes de varietales: Chicho Gallo, Chiroso, Catuai, Ethiopian Wild Heirloom Code 4584, Ethiopian Heirloom, Sidra, Java, Caturra, TIGi1, SL-34, Ethiopian Wild Heirloom Code 450 y Centroamericano, que iniciarán con un precio base de 60 dólares por kilogramo (27.27 dólares por libra), todos con un incremento de 2 dólares por apuesta.

Se trata de la final del Best of Panama, máximo evento de la caficultura panameña, explicó Hunter Tedman, presidente de la Asociación de cafés especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés), al confirmar que ya superan los 113 compradores inscritos, interesados en apostar por los lotes de su preferencia, donde se ofertan 36 cafés geishas que obtuvieron puntajes por encima de los 92 puntos y nueve de los 14 lotes de varietales con puntajes por encima de los 90 puntos, hecho poco usual en un café no geisha.

La lista la encabeza el mejor puntaje del resultado de la Cata Internacional del BOP, el lote Carmen Geisha - Carmen Estates by Panamá Red Carmen Café Trading con su histórico récord en puntaje de un geisha lavado de 96.5 puntos sobre la base de 100 puntos, mientras que el lote De La Rosa Mount Totumas Cloud Forest de Mount Totumas Coffee con 96.25 puntos, encabeza la fila de los geishas naturales, junto al campeón de los varietales, el lote Guarumo Coffee Farm Chicho Gallo Gold Selection de Guarumo Coffee Farm que hizo historia con su puntaje de 92.38 puntos.

“Por primera vez llevamos a una subasta electrónica lotes pequeños de 25 kilogramos, pero esto le permite al comprador realizar una buena oferta por el lote de su preferencia y esperamos los mejores resultados en esta subasta electrónica”, agregó Tedman.

En la subasta electrónica del 2021, el Geisha de Panamá logró imponer el récord más alto en precio por libra en una subasta electrónica de una organización de productores con 2,568 dólares y fue pagado por el japonés Suzuki Taroh.

El café de especialidad de Panamá se cultiva entre los 1,500 y 2,100 metros de altura y en esta subasta electrónica está el clásico geisha de Panamá, un grano impregnado por las fragancias a jazmín, bergamota con cáscara de naranja agria, hierba de limón, con una marcada acidez que convierten la taza del mejor café del mundo en el sabor más exquisito, con frutas tropicales, esos frutos amarillos dulces, de semillas duras y grandes acompañado de un cuerpo sedoso con tendencia a pesado.

En esta edición del BOP entraron a la competencia 186 lotes de cafés que fueron calificados inicialmente por un panel de 20 jueces nacionales, para que en la ronda internacional, 18 jueces de siete países procedentes de Australia, China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Bulgaria y Estados Unidos; y 28 expertos invitados de Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, China, Japón, Grecia, Indonesia, Kuwait, Francia, Dubái, Tailandia y Estados Unidos, los sometieron a su más estricto juicio sensorial y quedó como resultado estos 50 lotes que representan el mejor del café de Panamá.