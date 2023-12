$!Los autos y pertenencias eran revisadas por manifestantes

El sector productivo debe asegurarse y ser prioridad porque es el granero de la producción nacional. no se debe vincular la legítima protesta con la vulneración de los derechos ciudadanos. La revisión ilegal de vehículos, el control de acceso de los colaboradores a las fincas (solo dos personas) y con objetos contundentes y machete en mano no te dejaban trasladarte. Un productor perdió a su hijo recién nacido y no le dejaron mover el féretro. Esto llegó como una película de terror. No tuvimos el respaldo de las autoridades, excepto el alcalde. Los policías parecía, cuidaban las piedras.