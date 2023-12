$!Las cinco semanas que doblegaron a Tierras Altas

“Los hechos ocurridos desde el 30 de octubre, que fue cuando se hizo el cierre de Paso Ancho, fue lo que más nos afectó. Cuando ocurrió este cierre golpeó mucho. No dejaban pasar a ningún trabajador, a los ngäbe que querían trabajar y no estaban en las protestas. El 2 de noviembre queríamos liberar las calles y las íbamos limpiando (de escombros). En el parador fotográfico de Volcán nos recibieron con piedras, biombos y cohetes. Entre siete a ocho manifestantes me emboscaron, me patearon, golpearon, sometieron y creí que iba a quedar ciego”. “Nuestras pérdidas fueron millonarias”.