La probabilidad de ahorrar entre consumidores crece

El índice de confianza de los consumidores panameños alcanzó 86 puntos en el mes de julio, confirmó la CCIAP.

La medición reflejó una disminución de 2 puntos, respecto a mayo 2023, que fue de 88 puntos.

En cuanto a la probabilidad de ahorrar dinero, en los próximos 12 meses, marcó un resultado de 82 puntos, con un alza de 10 puntos, con respecto a la medición de mayo 2023, que fue de 72 puntos.

El indicador se mantiene en niveles de desconfianza. Sobre el nivel de desempleo, en los próximos 12 meses, marcó un índice de 8 puntos, 10 puntos por debajo del resultado anterior.

En julio, el 29% considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 26% dice que es bastante probable que tenga trabajo.

Un 16% piensa que es poco probable obtenerlo, mientras que un 23% considera que no tendrá empleo y un 6% no sabe o no tiene idea si podrá obtener un empleo.

La expectativa de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares a futuro, mantiene 102 puntos, igual que en la medición del mes de mayo.

La situación económica general del país para los próximos 12 meses, el indicador marcó 78 puntos, es decir, una baja de 5 puntos, al compararlo con mayo 2023.