La Contraloría desembolsa de B/.156.7 millones por primera partida del Décimo Tercer Mes 2026

PEXELS | Dinero en efectivo.
20 de febrero de 2026

La Contraloría General de la República de Panamá informó que el Gobierno Nacional hizo efectivo el desembolso correspondiente a la primera partida del Décimo Tercer Mes del año 2026, por un monto total de B/. 156,701,504.34, beneficiando a 282,962 servidores públicos en todo el país.

De acuerdo con el informe oficial, la distribución de estos recursos alcanza al Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

Del total desembolsado, B/. 90,668,176.74 corresponden al Gobierno Central; B/. 44,023,580.92 a entidades descentralizadas; B/. 7,361,064.13 a empresas públicas; B/. 855,998.64 a intermediarios financieros; B/. 6,275,746.80 a patronatos; y B/. 7,516,937.11 a municipios.

La entidad destacó que: este pago representa un respaldo directo para miles de familias panameñas, especialmente ante el inicio del año lectivo 2026, período en el que aumentan los compromisos

