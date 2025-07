La APIMPA apuesta por reactivar actividad minera

La Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA) aglutina a 130 empresas proveedoras de productos y servicios.

El gremio fue creado el pasado 15 de abril, en Penonomé, provincia de Coclé, con el objetivo de tener un respaldo jurídico ante la necesidad de representar y defender, a quienes hoy se ven afectados con el cierre de la mina de cobre y la suspensión de la minería metálica en el país.

“Hemos sido afectados con el cese de la actividad minera en Panamá, por lo cual hemos decidido realizar este grupo gremial para tener una sostenibilidad jurídica ante la necesidad y la preocupación sobre el rubro minero”, dijo Miguel Rodríguez, presidente de APIMPA.

Rodríguez aseguró que “somos una asociación que cuenta con 130 proveedores, la cual no solo ve el tema de Cobre Panamá, sino todas las actividades mineras a nivel nacional”.

El líder del gremio indicó que “dentro de APIMPA, mantenemos actividades mineras como los abastecedores de soldadura, mecánica industrial, infraestructura vial y gris, y vemos áreas de suministros, herramientas y alimenticias”.

Respecto a la misión y visión de la asociación, Rodríguez expresó que “somos un grupo que tiene el fin de abrir y apoyar la actividad minera en Panamá. Porque los beneficios que brinda son muy satisfactorios dentro de la línea de la economía y del crecimiento humano y laboral”.

Por su parte, Celso Estevez, vicepresidente de APIMPA, afirmó que “la reapertura de la mina debe ser lo antes posible, porque no sólo los proveedores están sufriendo, hay negocios que están cerrando porque ya no aguantan más, esta actividad generaba un ingreso que hoy no existe”.