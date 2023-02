Inicia operativo de Cuaresma en el Mercado de Mariscos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) inició hoy el operativo de Cuaresma, en el Mercado de Mariscos de la ciudad capital, verificando balanzas, precios a la vista del púbico y monitoreos en todos los puestos de ventas.

Se detalló que el operativo inició a las 6:00 a.m. de hoy, 24 de febrero, con la participación de funcionarios de los departamentos de metrología, verificación e información de precios y verificación.

Según resultados de las verificaciones “de 40 balanzas revisadas se retiraron 4, que salieron mal (1 no partía de cero y 3 no cumplían con la exactitud), las cuales fueron puestas fuera de servicio. No hubo falta de precios a la vista”.

Los precios máximos y mínimos de ventas que se ofrecen hoy, en el Mercado de Mariscos de la ciudad capital, se encuentran publicados en la página https://www.acodeco.gob.pa/view_tab.php

La Acodeco recordó que “los precios de los productos del mar, se encuentran bajo la libre oferta y demanda, por lo que es necesario cotejar el precio de cada variedad en diferentes locales comerciales”.

Este operativo de Cuaresma se desarrollará en todos los mercados y puestos de venta de los productos del mar, en todo el país.