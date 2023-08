Índice de confianza de los consumidores baja; el desempleo sigue preocupando

El índice de confianza de los consumidores panameños alcanzó 86 puntos en el mes de julio, confirmó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La medición reflejó una disminución de 2 puntos, en comparación con la medición de mayo 2023, que fue de 88 puntos.

En cuanto a la probabilidad de ahorrar dinero, en los próximos 12 meses, marcó un resultado de 82 puntos, con un alza de 10 puntos, con respecto a la medición de mayo 2023, que fue de 72 puntos. El indicador se mantiene en niveles de desconfianza.

Sobre el nivel de desempleo, en los próximos 12 meses, marcó un índice de 8 puntos, 10 puntos por debajo del resultado anterior. En julio, el 29% considera que es muy probable que obtenga un trabajo y el 26% dice que es bastante probable que tenga trabajo. Un 16% piensa que es poco probable obtenerlo, mientras que un 23% considera que no tendrá empleo y un 6% no sabe o no tiene idea si podrá obtener un empleo.

Respecto a la expectativa de los consumidores sobre la situación económica de sus hogares a futuro, mantiene 102 puntos, igual que en la medición del mes de mayo.

Sobre la situación económica general del país para los próximos 12 meses, el indicador marcó 78 puntos, es decir, una baja de 5 puntos, al compararlo con mayo 2023.

El presidente de The Marketing Group Domingo E. Barrios comentó que los resultados “se deben a que no hemos podido generar las plazas de trabajos que perdimos durante la pandemia y las que se habían perdido antes de que ocurriera dicho evento. La economía prepandemia ya venía con una baja en su segmentación y se estaban perdiendo muchos trabajos. Esos puestos que se perdieron, lamentablemente en el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, que es el sector que genera el 80% de los puestos de trabajos a nivel nacional, fue golpeado fuertemente por la pandemia”.

Por su parte, Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos de la CCIAP, manifestó que “tenemos una empresa que quiere generar empleo y un trabajador que quiere trabajar pero que no tiene esas características para que pueda trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Uno de los componentes es la ecuación dual, donde el individuo va a la escuela, universidad pero a su vez trabaja en las empresas que es su laboratorio principal. Cuando logremos que en este país exista una educación dual, ya no vamos a requerir de la necesidad de tener una experiencia porque ya la tomas en el trabajo”.