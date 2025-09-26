Inadeh abre inscripciones para el programa Dual de Mecánica Automotriz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura de inscripciones para la 4ª edición del Programa de Formación Profesional Dual en Mecánica Automotriz, dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años, que buscan formarse en un oficio con alta demanda laboral.

Se detalló que “el programa Dual combina estudio en aulas y talleres del INADEH con práctica en empresas reales, permitiendo a los participantes adquirir experiencia profesional mientras avanzan en su proceso de formación”.

La convocatoria estará abierta del 26 al 30 de septiembre de 2025. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 25 años, presentar copia de diploma de bachiller, copia de cédula de identidad personal, mostrar interés en formarse en el área de mecánica automotriz, residir en la Ciudad de Panamá y contar con disponibilidad de tiempo. Además, deben ingresar al link y llenar el formulario https://url-shortener.me/5TN6.

“El modelo Dual representa una gran oportunidad para los jóvenes, porque les permite aprender con expertos, entrenar en talleres reales y salir con certificación lista para el mercado laboral”, destacó la directora general del INADEH, Yajaira Pitti.

El programa es gratuito y no requiere experiencia previa, lo que amplía el acceso a más jóvenes que buscan desarrollar su futuro profesional en el sector automotriz.