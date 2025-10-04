Impulsan capacitación para fortalecer la producción de cacao en Chiriquí

Una jornada técnica orientada a mejorar la productividad y sostenibilidad del cultivo de cacao en la provincia de Chiriquí se realizó esta semana, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en conjunto con el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

La actividad fue organizada por la Dirección Nacional de Agronegocios del MIDA y la Dirección Nacional de Recursos Genéticos y Biodiversidad del IDIAP, con el propósito de fortalecer y actualizar los conocimientos técnicos del personal de campo y productores vinculados a este rubro.

Durante la capacitación se brindaron herramientas prácticas sobre el uso de injertos como estrategia para elevar la calidad genética de las plantaciones. Los participantes, entre ellos productores y extensionistas de las distintas agencias del MIDA en Chiriquí, realizaron ejercicios con diferentes tipos de injertos especialmente de púa y parche— utilizando yemas certificadas de cacao donadas por el IDIAP.

El taller contó con la facilitación del ingeniero Abdiel Gutiérrez, investigador agrícola del IDIAP, quien explicó aspectos relacionados con la selección de patrones y yemas, manejo y cuidado post-injerto, y buenas prácticas para asegurar el éxito del proceso.

Asimismo, la agenda incluyó temas sobre prácticas de siembra para el establecimiento de plantaciones y métodos de poda orientados a optimizar el manejo productivo y fitosanitario del cacao.