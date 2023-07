Desde el aumento de la población ganadera, el cambio climático hasta el relajamiento de las medidas a la hora de movilizar los animales podrían haber incidido en el aumento de casos del gusano barrenador, según la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG).

Enrique Samudio, director general de la parte panameña de COPEG, consideró otros factores como “el aumento de nuevos productores que no necesariamente conocen bien cómo se hace el tema de trabajo en ganadería, detectamos que nuestra mosca no estaba trabajando de manera eficiente, los productores se han relajado con la movilizaciones de los animales; a veces no cumplen con los requisitos necesarios y evaden los puestos de control, tal vez el cambio climático, temporada lluviosa, los periodos de cuarentena”.

Detalló que hay al menos “3 mil 22 casos”.

La provincias afectadas son Herrera, Panamá Oeste, Darién, Colón y la Comarca Emberá-Wounaan. El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), Ovidio Saavedra, dijo que han aumentado la vigilancia y descartó que la producción de carne y leche se vea afectada.

“Hay mucha preocupación. Teníamos alrededor de 20 años que no veíamos este problema. Con un poco de cuidado la producción va a seguir adelante. No creo que esto nos vaya a mermar la producción”. Para contrarestar la situación, el MIDA ha informado que reforzaron la vigilancia en los puestos de control de movilización de animales y liberaron moscar estériles para controlar y erradicar el gusano.