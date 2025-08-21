Gobierno invierte más de B/.500 millones en infraestructura para Darién

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este jueves, 21 de agosto, un Consejo de Gabinete Ampliado en Metetí, Darién, donde informó que el gobierno ejecuta actualmente más de B/.514 millones en proyectos de infraestructura en la provincia.

Entre los proyectos destacados por el mandatario, se incluyen: la construcción de dos nuevos hospitales, escuelas, estadios, la rehabilitación de la planta potabilizadora de Yaviza y La Palma, la rehabilitación de la carretera Panamericana y su extensión hasta Pinogana, el puente sobre el río Chucunaque y la mejora de caminos de producción.

En la actividad indicaron que el hospital de Metetí tiene un avance del 45% y tendrá capacidad para beneficiar a 76,177 personas. “Hoy la obra, cuya inversión asciende a B/.148.7 millones, tendrá urgencias, farmacia, laboratorio, sala de hemodiálisis, rehabilitación, tres quirófanos, sala de hospitalización con 139 camas, maternidad y residencia médica”, explicó Mulino.

Además, el mandatario destacó el Hospital de San José de La Palma, que tiene un avance de construcción del 18.1% y una inversión de B/.24.9 millones, beneficiando a 31,558 personas.

Durante la sesión, el ministro de Salud, Fernando Boyd, informó sobre el mejoramiento del puesto de salud de Barriales, el equipamiento del Centro de Salud de Sambú y la consecución de dos lanchas para transporte sanitario.

En materia vial, el titular del MOP, José Luis Andrade, señaló que “actualmente se invierten más de B/.335 millones en carreteras para beneficiar a la población de Darién”.

Esto incluye la rehabilitación de la carretera Panamericana hasta Yaviza, con 246 kilómetros de extensión y un avance del 65%, que genera 2,000 empleos directos y beneficiará a 140 mil personas. La extensión de la vía hasta Pinogana, por B/.45.3 millones, generará 400 empleos y beneficiará a 30 mil personas, mientras que la rehabilitación de calles en Metetí y Santa Fe tendrá un costo de B/.3.8 millones.

El programa de puentes modulares registra un 100% de ejecución, incluyendo obras sobre los ríos Chucunaque, Arenal y Bonito. “El puente vehicular sobre el río Chucunaque en Lajas Blancas, con la inversión de B/.2.9 millones, se empezará a construir en el verano de 2026”, informó Andrade. Por su parte, el director del IDAAN, Rutilio Villarreal, destacó que la planta potabilizadora de Yaviza será rehabilitada con una inversión de B/.4.4 millones para beneficiar a 8 mil habitantes.

“El agua cruda que viene de la toma, ubicada en el río Chucunaque, ingresa con alta turbiedad y las condiciones de la planta no permiten el tratamiento óptimo”, explicó. También se prevén mejoras en la planta de La Palma, que beneficiarán a 2,578 personas, y la remodelación de oficinas comerciales del IDAAN en Metetí para atender a 12 mil usuarios.

Las inversiones del Gobierno también incluyen deporte, cultura y educación. Pandeportes impulsa el nuevo estadio de béisbol en Metetí, beneficiando a más de 15 mil personas, mientras que el Ministerio de Educación ejecuta la construcción del Centro Educativo Boca de Lara, con capacidad para 450 estudiantes, y del Centro de Educación Básica General de Agua Fría, con 600 beneficiarios.

Finalmente, la electrificación rural avanza con 226 comunidades conectadas y 1,236 personas beneficiadas. En coordinación con el Programa de Acceso Universal a la Energía, se han construido 9.5 kilómetros de red para 77 viviendas y 379 beneficiarios. “Río Quintín ya está conectado al Sistema Eléctrico Nacional; mientras que las comunidades de El Totumo, El Porvenir, Altos de Vista Alegre y Aguas Calientes avanzan a la interconexión con B/.329 mil asignados”, precisó Villarreal.

Mulino cerró la reunión anunciando que el próximo Consejo de Gabinete Ampliado se realizará en la provincia de Veraguas. “Mi objetivo es llevar el Gobierno a todas las provincias a través de sesiones del Gabinete Ampliado, en las que participa la comunidad, el poder popular, diputados y el Consejo Consultivo de Agricultura”, concluyó el presidente.