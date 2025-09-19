Entregan sementales a productores de Veraguas y Los Santos

Este viernes, 19 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección y Coordinación de Ganadería, hizo entrega de cinco sementales, beneficiando a dos productores de la provincias de Veraguas y tres de Los Santos.

La acción se realiza como parte del proyecto que impulsa el MIDA para mejorar la genética en ganado bovino. La actividad se desarrolló en La Mata del distrito de Santiago, indicaron de la entidad.

Entre los beneficiados está Ulises Castillo del distrito de La Mesa, quien recibió un semental de la raza Angus rojo; Julio Vergara, de Río de Jesús, también recibió un semental de la raza Brangus rojo, entre tanto, los productores Quidian Frías y Abraham Castillo se le entregaron sementales Brangus negro. La productora Nathaly Solís se benefició con un semental Angus negro.

Emigdio Sáenz, Coordinador Nacional del programa explicó, que esta entrega corresponde al plan 2025, enfocado a mejorar la genética y la producción de carne y leche.

Al acto asistió Luciana de Chen, Secretaria Técnica; César Rodríguez de la coordinación regional de Ganadería en Veraguas; Melvin Guevara del Instituto de Seguro Agropecuario; Audemio Palomino, director Regional de Los Santos, Saúl Cedeño, coordinador Regional de ganadería en Los Santos.