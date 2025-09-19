$!Empresarios piden promover leyes que fomenten la inversión

Empresarios hicieron un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para desarrollar leyes que fomenten las inversiones, y no normativas intervencionistas que afectan la actividad privada limitando la libertad individual o del mercado.

Los líderes de gremios empresariales indicaron que es importante generar políticas públicas que fortalezcan el poder adquisitivo, a través de un entorno macroeconómico estable para atraer la inversión extranjera.

Alicia Jiménez, presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio de la República de Panamá (FEDECÁMARAS), indicó que “los diputados de la Asamblea deberían considerar el impacto económico y social de las leyes que proponen, especialmente en lo que respecta a la intervención en la actividad privada y la inversión. Aquí hay algunas sugerencias”.

Jiménez agregó que, “deben asegurarse de que las nuevas leyes sean coherentes con la legislación existente y no se traslapen o contradigan entre sí. Esto podría evitar confusiones y dificultades en la aplicación de las leyes”.

El expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), Alberto López, dijo que “las leyes que verdaderamente benefician a los ciudadanos son aquellas que fomentan competencia, transparencia y eficiencia, no las que manipulan artificialmente el mercado en lugar de medidas populistas”.

López afirmó que, “Panamá necesita políticas públicas que fortalezcan el poder adquisitivo a través de un entorno macroeconómico estable, educación financiera, modernización del transporte, mejoramiento del sistema de salud y la promoción de inversiones”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), mencionó que “la Asamblea debe ayudar a estimular las inversiones y no a dictar normas populistas que limitan el desarrollo de la actividad privada”.

Por su parte, Felipe Rodríguez, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), indicó que “deben ser más responsables y que se hagan leyes que realmente atraigan la inversión, tranquilicen al inversionista y al ciudadano, porque están haciendo leyes que parecieran populistas”.