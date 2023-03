Empresarios piden lograr acuerdo en tema minero

Trabajadores de la empresa Minera Panamá protestaron ayer frente a la sede de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para exigir respuestas frente a la suspensión de la exportación del material extraído, situación que impide que la compañía opere de manera segura poniendo en riesgo las plazas de trabajo. Al llamado de los trabajadores se ha sumado el de líderes de los principales gremios empresariales que piden al Gobierno y a la empresa lograr un acuerdo de manera urgente e informar acerca del estatus de las negociaciones.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Marcela Galindo, indicó ayer “al estar cerrada la operación eso pone una presión muy grande a la empresa en cuanto a sus colaboradores, recordemos que ellos dependen de esta actividad económica”. Detalló que mientras la empresa esté cerrada y no puede generar ingresos se le hace difícil cumplir con el pago de planilla. Galindo dijo que “seguimos haciendo el llamado a que exista la comunicación constante y abierta entre las partes... Necesitamos que el acceso a la información se traduzca no solamente en comunicación a la empresa y si no también a la ciudadanía que da seguimiento al proceso”. Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, señaló que “las parte tienen que hacer un esfuerzo supremo para resolver este tema para que haya un acuerdo definitivo, ya que están en riesgo muchos puestos de trabajo”.

Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), exhortó a las partes a que de buena fe y de la forma más rápida se llegue a una solución al tema... Vemos que la actividad minera tiene una gran repercusión en la economía del país y ya está afectando el salario de muchos panameños que trabajan de manera directa e indirecta, a proveedores y contratistas de la minera.