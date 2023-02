El legado de Rodríguez en la administración de CAPAC

Consolidar las ferias de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y la creación de un instituto de capacitación de la industria forman parte del legado del abogado Eduardo Rodríguez Jr., luego de ocupar por 40 años la dirección general de la CAPAC.

Rodríguez, que tuvo la oportunidad de trabajar con 25 presidentes desde 1982 a la fecha, recordó que se le contrató como parte de un programa de reestructuración y modernización. “Se hacía una feria cada dos años, nos organizamos y procedimos a realizarla anualmente y posteriormente y hasta la fecha hacemos dos ferias anuales. Una en verano dedicada a la promoción del mercado inmobiliario y en septiembre es más de carácter industrial”, explicó.

El abogado agregó: “yo fui el creador del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), que desarrolla centenares de programas de capacitación al año, también, es responsable del manejo de la Escuela de Seguridad de la Industria”. Resaltó que de ese modo se logró “que esa sensación de inseguridad de la industria y la inseguridad como fuente de conflicto haya desaparecido”.

El exdirector de la CAPAC, autor además de novelas históricas de políticas, poesías, cuentos para niños y obras de carácter técnico legal, prevé ocupar parte de su tiempo de retiro en la escritura. Destacó que ha sido muy afortunado, “he recibido múltiples reconocimientos a lo largo de mi carrera. He recibido la distinción de miembro honorario de CAPAC, la medalla cincuentenario, he recibido homenaje de reconocimiento como árbitro, como escritor , no tengo queja de la forma cómo se me ha recompensando mi esfuerzo de trabajo”.

Reflexionó que una vez reactivada la industria, tras las restricciones que limitaban su actividad en medio de los contagios provocados por el Covid-19, “hemos seguido tomando lentamente, pero con buen ritmo una actividad sostenible que esperamos que para 2023 tome el ritmo que contamos en 2019 antes de la pandemia”.