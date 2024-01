Las actividades propias del Carnaval generan grandes beneficios para los sectores como el comercio, artesanía, gasolinerías, transporte, restaurantes y hoteles, explicaron empresarios y economistas.

Ovidio Díaz, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (CAMTUR), reconoció los beneficios económicos de estas fiestas, sin embargo, dijo que buscan “crear un producto sólido para la venta internacional del Carnaval. Captar turistas internacionales. En estos momentos turistas internacionales para Panamá no hay. Para Carnaval nosotros no somos competitivos. Hay Carnaval por todas partes y muy bien montados. Para la industria turística no se trata de vaciar un lugar y llenar el otro lado”.

Mientras que la presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECÁMARAS), Alicia Jiménez, resaltó el impacto en la micro, pequeñas y medianas empresas.

“Consideramos importante mantener el nivel de seguridad en todas la áreas para garantizar que estas fiestas sean positivas para la parte empresarial a nivel nacional. Por otro lado, los requisitos que se requieren para poder estar en estos puestos de ventas y promoción deben tener un grado de reflexión de las autoridades, de no ser tan rigurosos y tener un nivel de flexibilidad para permitir que todos los negocios puedan operar y generar los ingresos que necesitan para poder tomar un poco de oxigeno”.

Por su parte, Olmedo Estrada, del Colegio Nacional de Economistas, opinó que “las fiestas del Carnaval sirven como inyección económica. En los cálculos que hay estas actividades alcanzan a nivel nacional más de 300-400 millones de dólares que circulan y se mueven en las economías de las regiones del interior de la república y también en la ciudad”.

Del 10 al 13 de febrero serán los carnavales.