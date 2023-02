Economía panameña también resiente los efectos de la guerra

Alza generalizada de precios, altos costos del combustible, materias primas, pérdida de oportunidades de inversión y envíos de productos son algunos de los efectos negativos que ha resentido Panamá debido al conflicto bélico en Ucrania, según explicó Nicolás Vukelja, presidente de la Cámara de Comercio de Ucrania en Panamá.

“Esta guerra ha afectado a Panamá con el costo de combustible, algunas materias primas que se traían de áreas de Rusia y Ucrania como lo eran los fertilizantes utilizados en el sector agropecuario, también habían unos proyectos de comenzar a ver la posibilidad de exportar vegetales y frutas como la sandía y la piña”, dijo Vukelja.

Añadió que “hay oportunidades que se han perdido de inversiones de Ucrania en Panamá y de Panamá en Ucrania”. Vukelja explicó que en el caso del sector marítimo y logístico “se ha afectado un porcentaje, pero no algo considerable por lo lejos de los países”.

El empresario indicó que en la medida que se fue dando una escalada del conflicto, en el país se fueron encontrando otras formas alternas de sufragar esas necesidades que cubrían, “son más costosas claro está” pero al tener “muy poca presencia rusa o inversiones” el efecto ha sido menor.

El líder del gremio detalló que en Ucrania “habían unos dos panameños y se coordinó la salida. Aquí en Panamá la comunidad ucraniana es pequeña, no llegamos a mil. Refugiados vinieron de 4 a 5, muchos ya se fueron porque Panamá no tiene una política o bondades para refugiados, no hay presupuesto, no es como otros países”.

Vukelja concluyó: “Esperemos que no haya un segundo aniversario, eso es lo que más deseo y lo que el mundo desea. Que este conflicto ya se resuelva este año”.